Стороны конфликта в Судане согласились прекратить столкновения на три часа

Вооруженные силы Судана и спецназ страны объявили о перемирии на 3–4 часа в гуманитарных целях. С таким предложением выступила ООН. Перемирие было объявлено до 20:00 по московскому времени.

Очевидцы из Хартума сообщают, что активные боестолкновения действительно прекратились. Но периодически были слышны звуки выстрелов. До этого бои в центре города только ужесточились. Идут бои за важные объекты и в других городах, используется, в том числе, тяжелое вооружение.

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