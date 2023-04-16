16 апреля, 22:30Политика
В районе Угледара был уничтожен голландский бронетранспортер
В районе Угледара был уничтожен голландский бронетранспортер, вооруженный 25-миллиметровой автоматической пушкой. На Запорожском направлении расчетом тяжелой огнеметной системы уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Кроме того, в Запорожской области современные российские комплексы артиллерийской разведки "Пенициллин" обнаружили украинские гаубицы. Они уничтожены около населенных пунктов Гуляйполе и Червона Криница.
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