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16 апреля, 22:30

Политика

В районе Угледара был уничтожен голландский бронетранспортер

В районе Угледара был уничтожен голландский бронетранспортер

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В районе Угледара был уничтожен голландский бронетранспортер, вооруженный 25-миллиметровой автоматической пушкой. На Запорожском направлении расчетом тяжелой огнеметной системы уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Кроме того, в Запорожской области современные российские комплексы артиллерийской разведки "Пенициллин" обнаружили украинские гаубицы. Они уничтожены около населенных пунктов Гуляйполе и Червона Криница.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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