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16 апреля, 21:15

Политика

Российские штурмовики освободили еще два квартала на Донецком направлении

Российские штурмовики освободили еще два квартала на Донецком направлении

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На Донецком направлении российские штурмовики освободили еще два квартала в северо-западной и юго-восточной части Артемовска. Также они поразили пытавшихся контратаковать боевиков под Малоильиновкой.

На Купянском направлении разгромлены украинские подразделения. Также за сутки российские бойцы пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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