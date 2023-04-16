Российские штурмовики освободили еще два квартала на Донецком направлении

На Донецком направлении российские штурмовики освободили еще два квартала в северо-западной и юго-восточной части Артемовска. Также они поразили пытавшихся контратаковать боевиков под Малоильиновкой.

На Купянском направлении разгромлены украинские подразделения. Также за сутки российские бойцы пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

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