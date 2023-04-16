В тылу СВО штурмовые отряды ВДВ отработали взятие окопов противника. Личный состав тренировался действовать в парах и группах.

Командовали ими инструкторы, имеющие опыт участия в специальной военной операции. Кроме того, саму программу подготовки дополнили с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения. Десантники действовали под прикрытием пулеметчиков и гранатометчиков.

Они учились страховать друг друга уже находясь во взятом опорном пункте противника. Одним из важнейших элементов такой подготовки для командиров стало управление подразделениями в бою.

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