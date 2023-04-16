ВС РФ продолжают замыкать кольцо вокруг Артемовска

Вооруженные силы России продолжают замыкать кольцо вокруг Артемовска, сообщили в Минобороны РФ.



Украинские войска лишились возможности пополнять запасы снарядов и отправлять подкрепление. Все это происходит на фоне серьезных людских потерь.

Ожесточенные бои за Артемовск продолжаются. Российские военнослужащие успешно продвинулись вперед и взяли под контроль еще два квартала на северной и южной окраинах города.

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