Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:15

Политика

ВС РФ продолжают замыкать кольцо вокруг Артемовска

ВС РФ продолжают замыкать кольцо вокруг Артемовска

ВСУ начали проявлять активность на запорожском направлении

На Донецком направлении прошли ожесточенные бои за Артемовск

Артиллерийские подразделения десантников разгромили позиции ВСУ при помощи гаубиц

ВС РФ уничтожили склад аэромобильной бригады ВСУ в районе Славянска

В приграничных районах зоны СВО небо патрулируют дроны

Конгрессмены предложили ограничить президента США в праве применять ядерное оружие

Специалисты МЧС выехали в ДНР и ЛНР

Россия и КНР готовят новое соглашение о безвизовых поездках

Беспилотники патрулируют в приграничных районах зоны СВО

Вооруженные силы России продолжают замыкать кольцо вокруг Артемовска, сообщили в Минобороны РФ.

Украинские войска лишились возможности пополнять запасы снарядов и отправлять подкрепление. Все это происходит на фоне серьезных людских потерь.

Ожесточенные бои за Артемовск продолжаются. Российские военнослужащие успешно продвинулись вперед и взяли под контроль еще два квартала на северной и южной окраинах города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоНикита ПименовАнастасия БородинаДмитрий Лапиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика