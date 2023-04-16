09:15Политика
ВС РФ продолжают замыкать кольцо вокруг Артемовска
Вооруженные силы России продолжают замыкать кольцо вокруг Артемовска, сообщили в Минобороны РФ.
Украинские войска лишились возможности пополнять запасы снарядов и отправлять подкрепление. Все это происходит на фоне серьезных людских потерь.
Ожесточенные бои за Артемовск продолжаются. Российские военнослужащие успешно продвинулись вперед и взяли под контроль еще два квартала на северной и южной окраинах города.
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