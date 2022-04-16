Минобороны РФ сообщило об эвакуации 945 человек за сутки из Мариуполя.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что боевики территориальной обороны Украины обстреляли гуманитарные коридоры.

УМВД: Тринадцать человек госпитализированы после ДТП с автобусами под Воронежем, двое погибли.

