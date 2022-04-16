Более 15,8 тыс жителей ДНР, ЛНР и Украины эвакуировали в Россию

Российские военные за сутки эвакуировали в РФ более 15 800 жителей ДНР, ЛНР и Украины.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев рассказал, что украинские националисты удерживают более 6 000 иностранных граждан.

Следователи и криминалисты по Воронежской области выехали на место аварии.

