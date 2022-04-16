В Минобороны заявили, что ракетные войска РФ поразили 317 украинских военных объектов.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков.

СК РФ возбудил дела по фактам новых обстрелов Донбасса силами ВСУ.

