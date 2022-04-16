Городская территория Мариуполя зачищена от украинских формирований – МО РФ

Вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от украинских формирований. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, оставшаяся часть группировки заблокирована. Он добавил, что российская армия предлагает противнику сдаться. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

