Городская территория Мариуполя полностью зачищена от украинских формирований – МО РФ

Вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от украинских формирований. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, оставшаяся часть группировки заблокирована, а российская армия предлагает противнику сдаться. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

