ВС РФ высокоточными ракетами поразили технику и опорные пункты ВСУ.

В Минобороны РФ заявили, что на 16 апреля только в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4 000 человек.

Канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщила, что Лондон продолжит поставки вооружений на Украину, в том числе бронетехнику.

