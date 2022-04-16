Главнокомандующий ВМФ встретился с экипажем крейсера "Москва"

В Севастополе прошла встреча командования Черноморским флотом с экипажем ракетного крейсера "Москва". Главнокомандующий Военно-Морским флотом адмирал Николай Евменов рассказал, что офицеры, мичманы и личный состав контрактной службы продолжат службу в ВМФ. При этом личный состав срочной службы, в соответствии с законом, с мая по июль будет уволен.

Местами в Подмосковье уровень рек приближается к рекорду. В России уже более 600 приусадебных участков находятся под водой. При этом больше всего подтоплений зафиксировано во Владимирской, Тверской и Калужской областях.

"Ситимобил" продолжит работу в России. При этом L'Occitane объявил об уходе из РФ. Французский косметический бренд объявил о закрытии всех своих магазинов, а также интернет-площадок. Компания заявила, что приостанавливает планы по инвестициям и расширению российского сегмента бизнеса.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска обстреляли поселок рядом с Горловкой, выпустив 12 снарядов.

Российский МИД ввел персональные санкции в отношении некоторых чиновников из Великобритании. В список попали британский премьер-министр Борис Джонсон, главы Минобороны, Минтранса, министерства финансов и других ведомств Соединенного королевства.

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