Главнокомандующий ВМФ встретился с экипажем крейсера "Москва"

16 апреля, 20:45
В Севастополе прошла встреча командования Черноморским флотом с экипажем ракетного крейсера "Москва". Главнокомандующий Военно-Морским флотом адмирал Николай Евменов рассказал, что офицеры, мичманы и личный состав контрактной службы продолжат службу в ВМФ. При этом личный состав срочной службы, в соответствии с законом, с мая по июль будет уволен.
Местами в Подмосковье уровень рек приближается к рекорду. В России уже более 600 приусадебных участков находятся под водой. При этом больше всего подтоплений зафиксировано во Владимирской, Тверской и Калужской областях.
"Ситимобил" продолжит работу в России. При этом L'Occitane объявил об уходе из РФ. Французский косметический бренд объявил о закрытии всех своих магазинов, а также интернет-площадок. Компания заявила, что приостанавливает планы по инвестициям и расширению российского сегмента бизнеса.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска обстреляли поселок рядом с Горловкой, выпустив 12 снарядов.
Российский МИД ввел персональные санкции в отношении некоторых чиновников из Великобритании. В список попали британский премьер-министр Борис Джонсон, главы Минобороны, Минтранса, министерства финансов и других ведомств Соединенного королевства.
Подробнее – в программе телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: