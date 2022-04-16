МИД России ввел личные санкции в отношении руководства Великобритании

МИД России вводит персональные санкции в отношении руководства Великобритании. Въезд на территорию нашей страны закрыли для нескольких высокопоставленных чиновников.

В список попали британский премьер Борис Джонсон, главы МИД, Минобороны, Минтранса, министерства финансов и других ведомств королевства. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.