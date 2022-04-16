Политолог оценил ход переговоров РФ и Украины

Политолог Александр Асафов оценил ситуацию с переговорами Москвы и Киева на фоне спецоперации вооруженных сил РФ на Украине.

По словам эксперта, Украина пытается отойти от переговоров. Он сослался на заявление Зеленского по ситуации в Буче.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.