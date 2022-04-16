Минобороны РФ опубликовало кадры работы военных дорожного гарнизона на Украине

Минобороны России опубликовало кадры работы военных дорожного гарнизона на Украине. Подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа занимаются сопровождением автомобильных и колонн бронетехники, а также дозаправкой и ремонтом.

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