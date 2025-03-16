Силы ПВО за сутки сбили 4 управляемые авиабомбы производства США

Силы ПВО РФ за сутки сбили 4 управляемые авиабомбы производства США и 141 украинский беспилотник. Также российские военные ударили по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства дронов, складам и пунктам дислокации военных ВСУ и наемников.

Вместе с тем российские войска продолжают теснить противника на земле. Так, подразделения группировки войск "Центр"продолжили продвижение в глубину обороны и нанесли поражение формированиям 11 бригад и штурмового полка ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.