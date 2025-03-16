Росгвардия приступила к разминированию приграничных районов Курской области

В приграничных районах Курской области начались работы по разминированию территории, чтобы местные жители могли вернуться домой. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Основная задача – очистить от мин дороги, мосты, жилые дома и участки.

За последнюю неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов в Курской области. Из сильно разрушенной Суджи и близлежащих сел продолжается эвакуация жителей. На данный момент из города вывезены около 40 мирных жителей, а всего с 12 марта с этих территорий эвакуировали более 370 человек.

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