Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что второй день голосования на выборах президента в Москве прошел штатно.

Кириллова также отметила, что, несмотря на кибератаки на информационные системы Москвы во время выборов, сбоев не наблюдалось. Вся техника работала исправно.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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