В Москве почти 4,3 млн человек приняли участие в голосовании на выборах президента РФ

Около 4,3 миллиона человек приняли участие в голосовании на выборах президента России в Москве с помощью электронных и бумажных бюллетеней, о чем сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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