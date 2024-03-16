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16 марта, 21:30

Политика

Новости часа: в Москве почти 4,3 млн человек проголосовали на выборах президента России

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что около 4,3 млн человек приняли участие в голосовании на выборах президента России в Москве.

Председатель Мосгоризбиркома заявила, что второй день голосования на выборах президента в Москве прошел штатно.

Наибольшее количество атак на московскую систему дистанционного электронного голосования поступают из США и Великобритании. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

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