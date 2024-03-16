16 марта, 21:30Политика
Новости часа: в Москве почти 4,3 млн человек проголосовали на выборах президента России
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что около 4,3 млн человек приняли участие в голосовании на выборах президента России в Москве.
Председатель Мосгоризбиркома заявила, что второй день голосования на выборах президента в Москве прошел штатно.
Наибольшее количество атак на московскую систему дистанционного электронного голосования поступают из США и Великобритании. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.