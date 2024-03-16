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16 марта, 17:30

Политика

Новости часа: общая явка на выборах президента РФ составила 51,77%

Новости часа: общая явка на выборах президента РФ составила 51,77%

В Общественном штабе сообщили об успешном отражении всех DDoS-атак на систему ДЭГ

Почти 4 млн москвичей проголосовали на выборах президента РФ

Иностранные наблюдатели высоко оценили организацию выборов президента России

Общая явка на выборах президента России превысила 50%

Более 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша "Миллион призов"

МГИК: почти 4 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента

Новости часа: около 4 млн избирателей в Москве уже проголосовали в ходе выборов президента

Общественный штаб по наблюдению за выборами: все DDoS-атаки на систему ДЭГ отражены

Второй день голосования на выборах президента России проходит в штатном режиме

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Общая явка на выборах президента РФ составила 51,77%, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Активность избирателей на выборах президента в Москве беспрецедентна, рассказал замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице Александр Асафов.

Почти 18 тысяч хакерских атак было зафиксировано на сайт Центризбиркома с начала голосования, рассказали в комиссии.

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