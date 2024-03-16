Новости часа: общая явка на выборах президента РФ составила 51,77%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Общая явка на выборах президента РФ составила 51,77%, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Активность избирателей на выборах президента в Москве беспрецедентна, рассказал замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице Александр Асафов.

Почти 18 тысяч хакерских атак было зафиксировано на сайт Центризбиркома с начала голосования, рассказали в комиссии.

