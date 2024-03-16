В Общественном штабе сообщили об успешном отражении всех DDoS-атак на систему ДЭГ

Все DDoS-атаки на систему электронного голосования были отражены. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

Там отметили, что на участках и в ДЭГ наблюдается беспрецедентная активность избирателей.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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