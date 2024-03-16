Почти 4 млн москвичей проголосовали на выборах президента РФ

Почти 4 миллиона москвичей проголосовали на выборах президента РФ. Явка по всей стране составила практически 52%. Обстановка везде штатная.

Все московские избиратели имеют возможность голосовать с помощью терминала электронного голосования на любом избирательном участке, независимо от того, к какому прикреплены.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.