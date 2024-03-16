Иностранные наблюдатели высоко оценили организацию выборов президента России

Иностранные наблюдатели высоко оценили организацию и технологический уровнень проведения выборов президента. Особенный интерес вызвало использование двух форматов голосования: традиционного и электронного.

Наблюдатель из Франции Лу Боммье, отметил безопасность и большое количество наблюдателей на избирательных участках, а также применяемые в электоральном процессе технологии.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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