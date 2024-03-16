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16 марта, 16:30

Политика

Иностранные наблюдатели высоко оценили организацию выборов президента России

Иностранные наблюдатели высоко оценили организацию выборов президента России

Общая явка на выборах президента России превысила 50%

Более 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша "Миллион призов"

МГИК: почти 4 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента

Новости часа: около 4 млн избирателей в Москве уже проголосовали в ходе выборов президента

Общественный штаб по наблюдению за выборами: все DDoS-атаки на систему ДЭГ отражены

Второй день голосования на выборах президента России проходит в штатном режиме

Почти 3,4 млн москвичей проголосовали на выборах президента

Новости часа: 38,35% россиян проголосовали на выборах президента РФ

В Ингушетии столичный альпинист проголосовал на выборах президента РФ онлайн

Иностранные наблюдатели высоко оценили организацию и технологический уровнень проведения выборов президента. Особенный интерес вызвало использование двух форматов голосования: традиционного и электронного.

Наблюдатель из Франции Лу Боммье, отметил безопасность и большое количество наблюдателей на избирательных участках, а также применяемые в электоральном процессе технологии.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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