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16 марта, 16:30

Политика

Общая явка на выборах президента России превысила 50%

Общая явка на выборах президента России превысила 50%

Более 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша "Миллион призов"

МГИК: почти 4 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента

Новости часа: около 4 млн избирателей в Москве уже проголосовали в ходе выборов президента

Общественный штаб по наблюдению за выборами: все DDoS-атаки на систему ДЭГ отражены

Второй день голосования на выборах президента России проходит в штатном режиме

Почти 3,4 млн москвичей проголосовали на выборах президента

Новости часа: 38,35% россиян проголосовали на выборах президента РФ

В Ингушетии столичный альпинист проголосовал на выборах президента РФ онлайн

Голосование на выборах в Москве проходит штатно и без нарушений

Общая явка на выборах президента России превысила 50 процентов. Такие данные приводит ЦИК.

При этом процедура голосования проходит штатно, все кибер-атаки на систему ДЭГ были успешно отражены. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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