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16 марта, 16:15

Политика

Более 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша "Миллион призов"

Более 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша "Миллион призов"

МГИК: почти 4 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента

Новости часа: около 4 млн избирателей в Москве уже проголосовали в ходе выборов президента

Общественный штаб по наблюдению за выборами: все DDoS-атаки на систему ДЭГ отражены

Второй день голосования на выборах президента России проходит в штатном режиме

Почти 3,4 млн москвичей проголосовали на выборах президента

Новости часа: 38,35% россиян проголосовали на выборах президента РФ

В Ингушетии столичный альпинист проголосовал на выборах президента РФ онлайн

Голосование на выборах в Москве проходит штатно и без нарушений

Более 660 тысяч москвичей впервые проголосовали онлайн

По результатам розыгрыша первого дня программы "Миллион призов" победителями стали более 1 миллиона 600 тысяч человек. Информацию о выигрыше с номера DIT_MOS рассылают по СМС.

Участники электронного голосования могут выиграть умную колонку, билеты в парк развлечений или призовые баллы, которые можно потратить в магазинах или на благотворительность.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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