Более 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша "Миллион призов"

По результатам розыгрыша первого дня программы "Миллион призов" победителями стали более 1 миллиона 600 тысяч человек. Информацию о выигрыше с номера DIT_MOS рассылают по СМС.

Участники электронного голосования могут выиграть умную колонку, билеты в парк развлечений или призовые баллы, которые можно потратить в магазинах или на благотворительность.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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