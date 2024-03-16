16 марта, 15:45Политика
Новости часа: около 4 млн избирателей в Москве уже проголосовали в ходе выборов президента
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число проголосовавших на выборах в Москве приближается к четырем миллионам, об этом заявил замглавы Общественного штаба.
Активность избирателей на выборах президента в Москве беспрецедентна, рассказал заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице Александр Асафов.
Явка избирателей на выборах президента России составляет 40,05%, сообщили в ЦИК.