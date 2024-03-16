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16 марта, 15:45

Политика

Новости часа: около 4 млн избирателей в Москве уже проголосовали в ходе выборов президента

Новости часа: около 4 млн избирателей в Москве уже проголосовали в ходе выборов президента

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число проголосовавших на выборах в Москве приближается к четырем миллионам, об этом заявил замглавы Общественного штаба.

Активность избирателей на выборах президента в Москве беспрецедентна, рассказал заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице Александр Асафов.

Явка избирателей на выборах президента России составляет 40,05%, сообщили в ЦИК.

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