Новости часа: около 4 млн избирателей в Москве уже проголосовали в ходе выборов президента

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число проголосовавших на выборах в Москве приближается к четырем миллионам, об этом заявил замглавы Общественного штаба.

Активность избирателей на выборах президента в Москве беспрецедентна, рассказал заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице Александр Асафов.

Явка избирателей на выборах президента России составляет 40,05%, сообщили в ЦИК.