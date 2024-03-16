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16 марта, 15:30

Политика

Общественный штаб по наблюдению за выборами: все DDoS-атаки на систему ДЭГ отражены

Общественный штаб по наблюдению за выборами: все DDoS-атаки на систему ДЭГ отражены

Второй день голосования на выборах президента России проходит в штатном режиме

Почти 3,4 млн москвичей проголосовали на выборах президента

Новости часа: 38,35% россиян проголосовали на выборах президента РФ

В Ингушетии столичный альпинист проголосовал на выборах президента РФ онлайн

Голосование на выборах в Москве проходит штатно и без нарушений

Более 660 тысяч москвичей впервые проголосовали онлайн

Новые данные о ходе электронного голосования опубликовали в Москве

Новости часа: около 50% жителей России считают ДЭГ очень удобным

Зампред ЦИК России Булаев заявил о штатной обстановке на выборах

Все кибер-атаки на систему электронного голосования были успешно отражены. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Как сообщили в ведомстве, москвичи также жалуются на поступающие звонки и сообщения с призывом совершить нарушения. При этом горожан призвали не реагировать и не вступать в диалог со злоумышленниками.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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