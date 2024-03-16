Новости часа: 38,35% россиян проголосовали на выборах президента РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Явка на выборах президента РФ по стране составляет 38,35% – это данные ЦИК РФ на 13:30 16 марта.

Также по информации ЦИК РФ известно, что досрочно за рубежом проголосовали более 62 тысяч россиян.

Победителями розыгрыша "Миллион призов" стали 76% участников электронного голосования. Об этом заявил глава торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Платонов.