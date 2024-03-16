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16 марта, 13:45

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Новости часа: 38,35% россиян проголосовали на выборах президента РФ

Новости часа: 38,35% россиян проголосовали на выборах президента РФ

В Ингушетии столичный альпинист проголосовал на выборах президента РФ онлайн

Голосование на выборах в Москве проходит штатно и без нарушений

Более 660 тысяч москвичей впервые проголосовали онлайн

Новые данные о ходе электронного голосования опубликовали в Москве

Новости часа: около 50% жителей России считают ДЭГ очень удобным

Зампред ЦИК России Булаев заявил о штатной обстановке на выборах

Москвич проголосовал онлайн на выборах президента из Тверской области

Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах президента России

Общественный штаб по наблюдению за выборами президента в Москве получил 17 запросов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Явка на выборах президента РФ по стране составляет 38,35% – это данные ЦИК РФ на 13:30 16 марта.

Также по информации ЦИК РФ известно, что досрочно за рубежом проголосовали более 62 тысяч россиян.

Победителями розыгрыша "Миллион призов" стали 76% участников электронного голосования. Об этом заявил глава торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Платонов.

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