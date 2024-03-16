Голосование на выборах в Москве проходит штатно и без нарушений

За первый день голосования в столичный Общественный штаб по наблюдению за выборами президента поступило 17 запросов о нарушениях на участках. При этом ни один из них не подтвердился.

Как отметил заместитель руководителя штаба в Москве Александр Асафов, на текущих выборах зафиксировано значительно меньше жалоб, чем в предыдущие электоральные циклы.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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