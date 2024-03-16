Более 660 тысяч москвичей впервые проголосовали онлайн

Как подсчитали в торгово-промышленной палате столицы, более 660 тысяч горожан впервые проголосовали электронно. Это косвенно подтверждает и Мосгоризбирком. Там заявили о беспрецедентном интересе к выборам президента.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.