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16 марта, 13:15

Политика

Новые данные о ходе электронного голосования опубликовали в Москве

Новые данные о ходе электронного голосования опубликовали в Москве

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Московский сервис по наблюдению за электронным голосованием показал обновленную статистику. Так, в столичном регионе уже выдано более 2,8 миллиона бюллетеней. При этом среднее число транзакций во время электронного голосования в час составляет более 56 тысяч.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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