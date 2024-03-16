Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта, 12:30

Политика

Москвич проголосовал онлайн на выборах президента из Тверской области

Москвич проголосовал онлайн на выборах президента из Тверской области

Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах президента России

Общественный штаб по наблюдению за выборами президента в Москве получил 17 запросов

МГИК зафиксировал высокий интерес к выборам президента РФ

Новости часа: явка на выборах президента РФ по стране составляет 38,35%

Эдгард Запашный высоко оценил уровень наблюдения за выборами президента в Москве

Пилот из Москвы проголосовал дистанционно на выборах президента, находясь в Ярославле

Более 38% процентов россиян уже проголосовали на выборах

Более 2,7 миллиона бюллетеней выдано в Москве

Более 2,5 млн жителей столицы отдали свои голоса за кандидатов на пост президента России

Москвичи активно принимают участие в выборе главы государства, а онлайн-голосование оказалось наиболее популярным. Например, Владислав Лазыкин трудится лесничим в Тверской области, поэтому электронный вариант оказался наиболее удобным.

Он рассказал, что находится сейчас на границе Тверской и Ярославской областей, а ближайший пункт голосования далеко. Кроме того, по словам лесничего, ему необходимо постоянно находиться в хозяйстве. Лазыкин отметил, что он не в первый раз голосует онлайн, поскольку это очень удобно: связь корректная, быстро и никуда не надо ехать.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Читайте также
политикавыборывидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика