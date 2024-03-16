Москвич проголосовал онлайн на выборах президента из Тверской области

Москвичи активно принимают участие в выборе главы государства, а онлайн-голосование оказалось наиболее популярным. Например, Владислав Лазыкин трудится лесничим в Тверской области, поэтому электронный вариант оказался наиболее удобным.

Он рассказал, что находится сейчас на границе Тверской и Ярославской областей, а ближайший пункт голосования далеко. Кроме того, по словам лесничего, ему необходимо постоянно находиться в хозяйстве. Лазыкин отметил, что он не в первый раз голосует онлайн, поскольку это очень удобно: связь корректная, быстро и никуда не надо ехать.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.