Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах президента России

Михаил Мишустин проголосовал на президентских выборах. Премьер-министр РФ сделал это в дистанционном электронном формате.

Глава Кабмина поблагодарил россиян, которые уже сделали свой выбор, и призвал остальных сделать свой вклад в будущее страны.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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