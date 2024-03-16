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16 марта, 12:15

Политика

Общественный штаб по наблюдению за выборами президента в Москве получил 17 запросов

Общественный штаб по наблюдению за выборами президента в Москве получил 17 запросов

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За первый день голосования в московский Общественный штаб по наблюдению за выборами президента поступило 17 запросов о нарушениях. Позднее ни один из них не был подтвержден. При этом наблюдение за избирательными участками не прекращалось даже ночью.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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