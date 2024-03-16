Новости часа: явка на выборах президента РФ по стране составляет 38,35%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Явка на выборах президента РФ по стране составляет 38,35%. Об этом заявил зампред ЦИК Николай Булаев.

На дистанционное электронное голосование к 10:00 по московскому времени взяли бюллетени 79% записавшихся. Такие данные приводит ЦИК РФ.

Более 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша "Миллион призов", сообщается на сайте мэра Москвы.