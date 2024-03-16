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16 марта, 11:30

Политика

Новости часа: явка на выборах президента РФ по стране составляет 38,35%

Новости часа: явка на выборах президента РФ по стране составляет 38,35%

Эдгард Запашный высоко оценил уровень наблюдения за выборами президента в Москве

Пилот из Москвы проголосовал дистанционно на выборах президента, находясь в Ярославле

Более 38% процентов россиян уже проголосовали на выборах

Более 2,7 миллиона бюллетеней выдано в Москве

Более 2,5 млн жителей столицы отдали свои голоса за кандидатов на пост президента России

Столичным избирателям напомнили о программе "Миллион призов"

Электромонтер из Москвы проголосовал онлайн на выборах президента, находясь в Тюмени

Более двух тысяч избирательных участков открыты в Москве

Более 2,6 млн электронных бюллетеней выдали в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Явка на выборах президента РФ по стране составляет 38,35%. Об этом заявил зампред ЦИК Николай Булаев.

На дистанционное электронное голосование к 10:00 по московскому времени взяли бюллетени 79% записавшихся. Такие данные приводит ЦИК РФ.

Более 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша "Миллион призов", сообщается на сайте мэра Москвы.

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