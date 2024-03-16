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16 марта, 11:30

Политика

Пилот из Москвы проголосовал дистанционно на выборах президента, находясь в Ярославле

Пилот из Москвы проголосовал дистанционно на выборах президента, находясь в Ярославле

Более 38% процентов россиян уже проголосовали на выборах

Более 2,7 миллиона бюллетеней выдано в Москве

Более 2,5 млн жителей столицы отдали свои голоса за кандидатов на пост президента России

Столичным избирателям напомнили о программе "Миллион призов"

Электромонтер из Москвы проголосовал онлайн на выборах президента, находясь в Тюмени

Более двух тысяч избирательных участков открыты в Москве

Более 2,6 млн электронных бюллетеней выдали в Москве

Явка избирателей на выборы превысила 36,5% по России

Москвичам рассказали, как проходит второй день голосования на выборах президента

Москвичи активно принимают участие в выборе главы государства, а онлайн-голосование оказалось наиболее популярным. Например, москвич Александр Попов сейчас находится в Ярославле, поэтому принял участие в выборах президента онлайн.

Он рассказал, что работает пилотом и проголосовать по месту жительства возможности нет. Попов отметил, что на процедуру голосования на сайте mos.ru у него ушло не более двух минут.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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