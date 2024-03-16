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16 марта, 11:15

Политика

Более 2,5 млн жителей столицы отдали свои голоса за кандидатов на пост президента России

Более 2,5 млн жителей столицы отдали свои голоса за кандидатов на пост президента России

Столичным избирателям напомнили о программе "Миллион призов"

Электромонтер из Москвы проголосовал онлайн на выборах президента, находясь в Тюмени

Более двух тысяч избирательных участков открыты в Москве

Более 2,6 млн электронных бюллетеней выдали в Москве

Явка избирателей на выборы превысила 36,5% по России

Москвичам рассказали, как проходит второй день голосования на выборах президента

В Москве выборы президента России проходят без существенных нарушений

Явка избирателей в целом по России уже превысила 36%

Второй день голосования на выборах президента РФ стартовал в Москве

МГИК отмечает в столице высокий интерес к выборам президента. Свой голос отдали уже более 2,5 миллиона горожан.

Отдать свой голос за желаемого кандидата в 2024 году можно традиционным способом на участке или дистанционно. Для ДЭГ необходима полная учетная запись на портале mos.ru.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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