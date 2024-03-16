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16 марта, 10:15

Политика

Столичным избирателям напомнили о программе "Миллион призов"

Столичным избирателям напомнили о программе "Миллион призов"

Электромонтер из Москвы проголосовал онлайн на выборах президента, находясь в Тюмени

Более двух тысяч избирательных участков открыты в Москве

Более 2,6 млн электронных бюллетеней выдали в Москве

Явка избирателей на выборы превысила 36,5% по России

Москвичам рассказали, как проходит второй день голосования на выборах президента

В Москве выборы президента России проходят без существенных нарушений

Явка избирателей в целом по России уже превысила 36%

Второй день голосования на выборах президента РФ стартовал в Москве

Столичный сервис по наблюдению за электронным голосованием представил актуальные

Участники дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве могут выиграть призы акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов". В их числе одна, три и пять тысяч призовых баллов или умную колонку с полугодовой подпиской.

Обменять баллы можно на скидки в магазины, аптеки, кафе и рестораны, билеты в столичные музеи и театры. Также баллами можно пополнить карту "Тройка" или сделать взнос в благотворительные организации.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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