Столичным избирателям напомнили о программе "Миллион призов"

Участники дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве могут выиграть призы акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов". В их числе одна, три и пять тысяч призовых баллов или умную колонку с полугодовой подпиской.

Обменять баллы можно на скидки в магазины, аптеки, кафе и рестораны, билеты в столичные музеи и театры. Также баллами можно пополнить карту "Тройка" или сделать взнос в благотворительные организации.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

