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16 марта, 09:15

Политика

Явка избирателей в целом по России уже превысила 36%

Явка избирателей в целом по России уже превысила 36%

Второй день голосования на выборах президента РФ стартовал в Москве

Столичный сервис по наблюдению за электронным голосованием представил актуальные

В Москве на выборах президента уже проголосовали более 3,1 млн человек – МГИК

Более 2,5 млн бюллетеней выдано в Москве с начала выборов президента

Более 2,5 млн москвичей получили электронные бюллетени

Ночь на избирательных участках в Москве прошла без происшествий

Столичный сервис представил актуальную статистику во второй день голосования

Москвичка рассказала о семейной традиции голосовать в электронном формате

Электронное голосование доступно для москвичей круглосуточно

Явка избирателей в целом по России уже превысила 36%. Это данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Граждане голосуют на участках и онлайн.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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