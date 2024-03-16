Явка избирателей в целом по России уже превысила 36%. Это данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Граждане голосуют на участках и онлайн.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

