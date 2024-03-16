Второй день голосования на выборах президента РФ стартовал в Москве

В субботу, 16 марта, в Москве стартовал второй день голосования на выборах президента России.

В частности, в городе функционирует участок на Пречистенке. Там избиратели могут, как и на остальных участках, проголосовать на бумаге или электронно.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

