В Москве на выборах президента уже проголосовали более 3,1 млн человек – МГИК

В первый день выборов в Москве уже проголосовали около трех миллионов человек. Большинство из них предпочли дистанционный формат.

Отдать свой голос за желаемого кандидата в 2024 году можно традиционным способом на участке или дистанционно. Для ДЭГ необходима полная учетная запись на портале mos.ru.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.