Более 2,5 млн бюллетеней выдано в Москве с начала выборов президента

Сервис по наблюдению за электронным голосованием по Москве представил актуальную статистику. Так, в столице уже выдано более 2,5 миллиона бюллетеней. При этом среднее число транзакций во время электронного голосования в час составляет около 26 тысяч.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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