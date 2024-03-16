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16 марта, 07:15

Политика

Более 2,5 млн бюллетеней выдано в Москве с начала выборов президента

Более 2,5 млн бюллетеней выдано в Москве с начала выборов президента

Более 2,5 млн москвичей получили электронные бюллетени

Ночь на избирательных участках в Москве прошла без происшествий

Столичный сервис представил актуальную статистику во второй день голосования

Москвичка рассказала о семейной традиции голосовать в электронном формате

Электронное голосование доступно для москвичей круглосуточно

В России стартовал второй день голосования

Новости часа: более 2,5 млн человек проголосовали в Москве на выборах онлайн

Три уголовных дела возбудили в Москве из-за нарушений избирателей

На избирательных участках в Москве завершился первый день основного голосования

Сервис по наблюдению за электронным голосованием по Москве представил актуальную статистику. Так, в столице уже выдано более 2,5 миллиона бюллетеней. При этом среднее число транзакций во время электронного голосования в час составляет около 26 тысяч.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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