16 марта, 00:00Политика
Новости часа: более 2,5 млн человек проголосовали в Москве на выборах онлайн
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 2,5 миллиона человек проголосовали в Москве электронно за 15 часов. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами.
Существенных сбоев и задержек на выборах президента России в Москве не зафиксировано. Об этом заявляет Мосгоризбирком.
Все атаки на систему онлайн-голосования в Москве были отбиты. Об этом рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.