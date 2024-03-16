Новости часа: более 2,5 млн человек проголосовали в Москве на выборах онлайн

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 2,5 миллиона человек проголосовали в Москве электронно за 15 часов. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами.

Существенных сбоев и задержек на выборах президента России в Москве не зафиксировано. Об этом заявляет Мосгоризбирком.

Все атаки на систему онлайн-голосования в Москве были отбиты. Об этом рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.