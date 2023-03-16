Новости часа: РФ будет сотрудничать с ООН для выполнения обязательств по зерновой сделке

Россия будет сотрудничать с ООН, чтобы обязательства по зерновой сделке были выполнены, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

США не будут соблюдать меры, введенные РФ в воздушном пространстве Черного моря, сообщил представитель Белого дома.

Манифестации против пенсионной реформы во Франции будут продолжены, следующая состоится 23 марта – заявление Профсоюзов.

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