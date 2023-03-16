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16 марта, 23:00

Политика

Новости часа: РФ будет сотрудничать с ООН для выполнения обязательств по зерновой сделке

Новости часа: РФ будет сотрудничать с ООН для выполнения обязательств по зерновой сделке

Новости часа: США считают незаконными авиаограничения РФ над Черным морем

В МИД РФ допустили применение Киевом силы против монахов Киево-Печерской лавры

Россия будет добиваться от Запада полного выполнения условий зерновой сделки – Захарова

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ВС РФ уничтожили до 50 украинских военнослужащих на купянском направлении

Новости часа: Путин сообщил, когда инфляция в РФ дойдет до целевых показателей

Российские ПВО за сутки сбили 8 снарядов HIMARS и "Ураган", принадлежащих ВСУ

Авиация ВКС РФ сбила украинский истребитель в ЛНР

Россия будет сотрудничать с ООН, чтобы обязательства по зерновой сделке были выполнены, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

США не будут соблюдать меры, введенные РФ в воздушном пространстве Черного моря, сообщил представитель Белого дома.

Манифестации против пенсионной реформы во Франции будут продолжены, следующая состоится 23 марта – заявление Профсоюзов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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