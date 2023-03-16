16 марта, 23:00Политика
Новости часа: РФ будет сотрудничать с ООН для выполнения обязательств по зерновой сделке
Россия будет сотрудничать с ООН, чтобы обязательства по зерновой сделке были выполнены, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
США не будут соблюдать меры, введенные РФ в воздушном пространстве Черного моря, сообщил представитель Белого дома.
Манифестации против пенсионной реформы во Франции будут продолжены, следующая состоится 23 марта – заявление Профсоюзов.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также