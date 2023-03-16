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16 марта, 19:15

Политика

В Сети раскритиковали видео Пентагона с упавшим беспилотником

В Сети раскритиковали видео Пентагона с упавшим беспилотником

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В Сети высмеяли предполагаемое видео инцидента с американским БПЛА MQ-9 над Черным морем, опубликованное Пентагоном. Многие пользователи убеждены, что опубликованный ролик не имеет ничего общего с действительностью.

На кадрах якобы виден момент сближения российского истребителя и дрона, после которого аппарат теряет высоту, а на экране появляются помехи. Один из пользователей Twitter написал, что это самое фальшивое видео, которое он только видел.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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