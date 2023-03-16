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Политика

ВС РФ уничтожили до 50 украинских военнослужащих на купянском направлении

ВС РФ уничтожили до 50 украинских военнослужащих на купянском направлении

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Российские военные уничтожили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 на купянском направлении. На краснолиманском направлении за сутки уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30.

Тем временем на донецком направлении уничтожено до 275 солдат ВСУ, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Ураган", гаубица Д-20, самоходная гаубица "Гвоздика" и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin. В районе населенного пункта Нововодяное Луганской Народной Республики сбит украинский самолет МиГ-29.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикабезопасностьвидеоРоман Карлов
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