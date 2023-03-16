Российские ПВО за сутки сбили 8 снарядов HIMARS и "Ураган", принадлежащих ВСУ

Средства ПВО России за сутки перехватили 8 снарядов HIMARS и "Ураган", а также уничтожили 9 украинских беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Кроме того, в районе населенного пункта Ясеновое был уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300.

На херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины РСЗО "Град", а также гаубица Д-30. ВС РФ в течение суток нанесли поражение 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 186 районах.

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