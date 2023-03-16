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Политика

Пентагон опубликовал предполагаемое видео инцидента с американским БПЛА над Черным морем

Пентагон опубликовал предполагаемое видео инцидента с американским БПЛА над Черным морем

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Появились кадры с истребителем и американским беспилотником над Черным морем. Их опубликовал Пентагон.

Как утверждает американская сторона, на этом видео запечатлен момент инцидента с участием их аппарата и российского самолета. Судя по записи, столкновения беспилотника с российским Су-27 не было.

В четверг, 16 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские военные могут заняться подъемом американского беспилотного летательного аппарата. Он также подтвердил, что Москва и Вашингтон контактировали по инциденту как по военным, так и по дипломатическим каналам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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