Пентагон опубликовал предполагаемое видео инцидента с американским БПЛА над Черным морем

Появились кадры с истребителем и американским беспилотником над Черным морем. Их опубликовал Пентагон.

Как утверждает американская сторона, на этом видео запечатлен момент инцидента с участием их аппарата и российского самолета. Судя по записи, столкновения беспилотника с российским Су-27 не было.

В четверг, 16 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские военные могут заняться подъемом американского беспилотного летательного аппарата. Он также подтвердил, что Москва и Вашингтон контактировали по инциденту как по военным, так и по дипломатическим каналам.

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