США не хотели, чтобы упавший в Черное море беспилотник оказался у российских специалистов. Такие заявления прозвучали от координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.

Тем временем эксперты выдвигают новые версии инцидента у российских границ. Есть версия, что американский аппарат сдуло воздушной струей из двигателей истребителей Су-27.

Какие еще есть предположения? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.