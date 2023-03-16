Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

США не хотели, чтобы упавший в Черное море беспилотник оказался у российских специалистов

США не хотели, чтобы упавший в Черное море беспилотник оказался у российских специалистов

Украинский вертолет Ми-8 сбит российскими ВС в Запорожской области

Новости часа: Шойгу назвал провокацией полеты американских БПЛА у Крыма

ВС РФ уничтожили 8 единиц техники ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Новости часа: 9 стран пообещали поставить Украине более 150 танков Leopard

МО РФ показало боевую работу инженерно-саперных подразделений ВДВ

Песков прокомментировал ситуацию с американским беспилотником MQ-9 Reaper

Новости часа: Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США

Российские специалисты намерены поднять из Черного моря обломки американского БПЛА

Температура воздуха в столице достигла отметки 8,5 градуса тепла

США не хотели, чтобы упавший в Черное море беспилотник оказался у российских специалистов. Такие заявления прозвучали от координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.

Тем временем эксперты выдвигают новые версии инцидента у российских границ. Есть версия, что американский аппарат сдуло воздушной струей из двигателей истребителей Су-27.

Какие еще есть предположения? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоНикита ПименовАнастасия БородинаИван Савинов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика